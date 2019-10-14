Son dakika: MHP lideri Bahçeli MHP Genel Merkezi'nde! Sakallı haliyle ilk kez görüntülendi 14.10.2019 11:00

Son dakika haberine göre, Yaşadığı üst solunum yolu rahatsızlığının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 gün sonra parti genel merkezine geldi. Partililerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Bahçeli, bozkurt selamı verdikten sonra yöneticilerle birlikte makam odasına çıktı. Mesaiye başlayan Bahçeli'nin hastalık sonrası sakal bırakması dikkat çekti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, tedavisinin ardından MHP Genel Merkezi'ne geldi.

Bir süredir solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören ve evinde istirahat eden Devlet Bahçeli, uzun bir aradan sonra MHP Genel Merkezi'ne geldi.

Partililer MHP Genel Merkezi'nde karşıladı.