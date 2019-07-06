Haberler Web TV Son dakika: Metrobüs yolunda kaza! Seferler yapılamıyor

Son dakika: Metrobüs yolunda kaza! Seferler yapılamıyor

06.07.2019 00:23

Son dakika haberine göre Mecidiyeköy'den Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs kaza yaptı. Zincirlikuyu istikametinde metrobüs seferleri durdu.


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