Son dakika haberine göre Mecidiyeköy'den Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs kaza yaptı. Zincirlikuyu istikametinde metrobüs seferleri durdu.
Son dakika: Metrobüs yolunda kaza! Seferler yapılamıyor06.07.2019 00:23
- Son dakika: Metrobüs yolunda kaza! Seferler yapılamıyor
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