Haberler Web TV Son dakika... Metrobüs kazası: Yaralı yolcular var! Olay yerinden ilk görüntüler

Son dakika... Metrobüs kazası: Yaralı yolcular var! Olay yerinden ilk görüntüler

08.10.2019 12:57

İstanbul Haramidere'de durağa yanaşan metrobüs önünde bekleyen bir başka metrobüse arkadan çarptı. Kazada yaralanan yolcular ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden ilk görüntüler geldi.


Esenyurt Haramidere Sanayi Metrobüs durağında metrobüs kazası yaşandı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi. Kazada 8 yolcunun yaralandığı bildirildi.

METROBÜS DURAĞINDA KAZA
Öğle saatlerinde meydana gelen kazada yaralılar olurken bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinden ilk gelen fotoğrafta metrobüsün zarar gördüğü görülüyor.

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