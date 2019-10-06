Son dakika haberine göre Halıcıoğlu'ndan Yenibosna İstikametine giden metrobüs, önünde seyreden metrobüse çarptı. Halıcıoğlu''nda saat 09.50 sıralarında meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre yaralılar var.
Son dakika: Metrobüs kaza yaptı! Yaralılar var | Video06.10.2019 10:16
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