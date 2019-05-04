Son dakika: Meteoroloji'den son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de rüzgarın yarın kuvvetli fırtına şeklinde eseceği bildirildi.
Son dakika: Meteoroloji'den son dakika uyarısı04.05.2019 16:39
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