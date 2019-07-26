Son dakika: Meteoroloji'den o illerimiz için sağanak yağış uyarısı

Son dakika haberi... Hava durumunu araştıran vatandaşlara beklenen haber Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son dakika açıklamasında bazı illerimiz için sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Peki bugün (26 Temmuz) İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerimizde yağış var? İşte Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre 26 Temmuz hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BURSA 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 23°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 13°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 22°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 31°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT 11°C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 19°C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 9°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
VAN 14°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 14°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
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