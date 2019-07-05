Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı | 5 Temmuz hava durumu

Son dakika haberi... Meteoroloji'den yapılan açıklamada hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı belirtilirken vatandaşların kuvvetli rüzgar konusunda dikkatli ve tedbirli olması uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, bazı illerimizde sağanak yağış olacağı bilgisi verildi. Peki İstanbyul, Ankara ve İzmir'de yağış var mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son bilgiler ışığında 5 Temmuz hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ile Ankara'nın kuzey kesimleri, Çankırı, Sinop, Kastamonu kıyıları, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Tokat, Karaman ve Niğde çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Tokat, Karaman ve Niğde çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa)esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb. gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BURSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; zamanla kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimleri ile Kastamonu kıyıları ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun, Amasya, Tokat ve Ordu çevreleri ile Giresun, Trabzon, Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT °C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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