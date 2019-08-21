Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı | 21 Ağustos hava durumu

Son dakika haberi... Son günlerde şiddetli yağışlar yüzünden zor günler geçiren İstanbul için bir uyarı daha geldi. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında İstanbul'da sağanak yağış beklendiği belirtildi. Yağışların kuvvetli olacağı vurgusu yapılırken; vatandaşlar "ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar" konusunda uyarıldı. İşte Meteoroloji'den gelen son açıklamaya göre 21 Ağustos İstanbul hava durumu...
Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı | 21 Ağustos hava durumu21.08.2019 09:31
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