Son dakika... Meteoroloji'den birçok ile sağanak yağış uyarısı... İstanbul'da yağmur yağacak mı? 21.08.2019 20:04

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde birçok ili ilgilendiren sağanak yağış uyarısı geldi. Geçtiğimiz hafta sonundan bu yana İstanbul başta olmak Batı bölgelerinde çeşitli illerde yağışların etkisi hissediliyor. Gün içerisinde öğle saatlerinde İstanbul'un her iki yakasında kuvvetli yağışlar etkili oldu. Meteoroloji, Karadeniz başta olmak üzere birçok ili uyardı. Oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. MGM, sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olmayacağını aktardı.