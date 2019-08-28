Son dakika: Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı | 28 Ağustos hava durumu 28.08.2019 06:45

Son dakika haberi... Meteoroloji bugünün (28 Ağustos) hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji'den gelen son verilere göre bu 6 ilde sağanak yağış etkisini göstermeye devam edecek. Diğer bölgelerde ise hava mevsim normallerinin üzerinde. İşte yurt genelinde hava durumu raporu...

Meteoroloji tarafından yayımlanan son verilere göre yurt geneli sıcak havanın etkisinde. Sıcaklık Marmara'da 36 derecenin üzerine çıkıyor. Antalya'da ise bugün hava sıcaklığının 39 derece olması bekleniyor. Fakat sağanak yağış Karadeniz'de etkili olmaya devam ediyor.

BU 6 İLDE YAŞAYANLAR DİKKAT!

Karadeniz'in doğusunda bulutlar yoğunlaşıyor ve Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Tokat, Artvin'de sağanak yağış bekleniyor. Yarın ve cuma günü de Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkisini gösterecek.