Son dakika gelişmesine göre, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'e Londra'da bir restoran çıkışında eli bıçaklı bir adam saldırı girişiminde bulundu. Özil can havliyle bir Türk restoranına sığınırken, takım arkadaşı Kolasinac, iki saldırganı uzaklaştırmaya çalışırken ekranda görüldü. Olay İngiltere basınında büyük yankı buldu. Polis olayı soruşturmaya alırken, görgü tanıkları da Mesut Özil'in büyük korku yaşadığını dile getirdiler. Saldırı girişiminde yaralanan olmadı.
Son dakika: Mesut Özil'e Londra'da bıçaklı saldırı girişimi! Mesut Özil'in sağlık durumu nasıl?26.07.2019 00:30
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