Son dakika gelişmesine göre, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'e Londra'da bir restoran çıkışında eli bıçaklı bir adam saldırı girişiminde bulundu.
Son dakika: Mesut Özil'e Londra'da bıçaklı saldırı girişimi25.07.2019 22:48
- Müge Anlı ile Güven Bana 5. bölüm izle | 25 Temmuz
- Son dakika: Mesut Özil'e Londra'da bıçaklı saldırı girişimi
- Ringde 3 gün içinde ikinci ölüm! Arjantinli boksör Hugo Alfredo Santillan hayatını kaybetti
- Türkiye'ye karşı yeni küresel hamle mi?
- Türkiye'den SAMP-T hamlesi! SAMP-T'ler Türkiye için neden önemli? SAMP-T'nin özellikleri neler?
- Konya'da yürekleri ağza getiren görüntü! Tam o an!
- Konya’da şaşkına çeviren olay! Ucuz altın kampanyası sonrası büyük şok...
- Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Hakan Atilla açıklaması
- Kapalı Maraş'ta envanter çalışmaları için heyet toplandı! 45 yıl sonra ilk
- Hakan Atilla gerçeği ve 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a uzanan kirli oyun!
- Adnan Oktar suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamenin detayları hayrete düşürdü! "Tecavüz edip kayda aldılar"
- Ukrayna askerleri Rus tankerine el koydu! İşte Ukrayna askerlerinin tankere düzenlediği operasyonun görüntüleri
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.