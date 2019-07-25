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Son dakika: Mesut Özil'e Londra'da bıçaklı saldırı girişimi

25.07.2019 22:48

Son dakika gelişmesine göre, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'e Londra'da bir restoran çıkışında eli bıçaklı bir adam saldırı girişiminde bulundu.


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