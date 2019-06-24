Son dakika: Mersin'de yük treni servis minibüsüne çarptı! Ölü ve yaralılar var (Video)

Son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, yük treni servis minibüsüne çarptı. Trenin minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralılar var. Kaza yerine ambulanslar sevk edildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treninin servis minibüsüne çarpması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi mevkisinde bir yük treni hemzemin geçitte servis minibüsüne çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.
Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
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