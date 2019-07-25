Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar ve euro fiyatı 25.07.2019 14:40

Son dakika haberine göre Merkez Bankası piyasalar tarafından günlerdir beklenen faiz kararını açıkladı. Açıklanan kararda piyasaların beklentisinden daha yüksek bir indirime gidilerek faiz yüzde 24'ten yüzde 19.75'e düşürüldü. Dolar ve euronun faiz kararına nasıl tepki vereceği bekleniyordu. İşte dolar ve euro fiyatlarında son durum...

Merkez Bankası günlerdir merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Açıklanan karara göre faiz 425 baz puan indirildi. Faiz indirimin ardından dolar ve euronun indirime nasıl tepki göstereceği merakla bekleniyordu. İşte dolar ve euronun faiz kararının ardından son durumu...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından anlık olarak 5,77 TL seviyelerine kadar yükselmesine rağmen ardından sert bir düşüş yaşayarak 5,68 TL seviyelerine düştü.​



EURO NE KADAR?

Euro da faiz kararının ardından dolar ile benzer bir grafik izledi. Kararın ardından euro anlık olarak 6,40 TL seviyelerine gelse de ardından sert bir düşüş yaşayarak 6.34 TL seviyelerine geriledi.

ALTIN NE KADAR?

Faiz kararıyla birlikte gram altın da ilk anda 264,68 TL'ye kadar yükseldi. Ardından dolar ve eurodaki gibi düşüş eğilimine giren gram altın 260,80 TL seviyesine kadar geriledi.