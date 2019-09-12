Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar, euro ve altında son durum ne? 12.09.2019 14:30

Son dakika haberine göre Merkez Bankası piyasalar tarafından merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamada faizin yüzde 19,75'ten, yüzde 16,50'ye düşürüldüğü duyuruldu. Faiz kararının ardından gözler piyasalara döndü. Dolar, euro ve altında son durum ne? İşte gelişmeler...

Merkez Bankası temmuz ayındaki faiz indiriminin ardından, eylül ayında yaptığı PPK toplantısında da faiz indirimine gitti. Faiz oranı PPK toplantısının ardından yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye düşürüldü. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından gözler dolar, euro, altın ve borsadaki rakamlara döndü. Merkez Bankası'nın kararından hemen önce 5,74 TL seviyelerinde bulunan dolar sert bir düşüşle 5,70 TL'nin altına geriledi. Euro ise 6,32 TL'de 6,25 TL seviyelerine geriledi. Altının gramı da kararın ardından sert bir düşüşle uzun süre sonra ilk kez 275 TL'nin altını gördü.

DOLAR NE KADAR?

Merkez Bankası'nın kararından önce 5,74 TL seviyelerinde bulunan dolar saat 14.10 itibarıyla 5,67 TL seviyelerinden işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Merkez Bankası'nın kararından önce 6,32 TL seviyelerinde bulunan euro saat 14.10 itibarıyla 6,26 TL seviyelerinden işlem görüyor.

ALTIN NE KADAR?

Merkez Bankası'nın kararından önce gramı 277,9 TL seviyelerinde bulunan altın saat 14.10 itibarıyla 274,4 TL seviyelerinden işlem görüyor.

BİST NE DURUMDA?

BİST saat 14.10 sıralarında 102 bin civarından işlem görüyor.