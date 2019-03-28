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Son dakika: Merkez Bankası’ndan yeni swap önlemi! Swap nedir?

28.03.2019 10:01

Merkez Bankası (TCMB) bünyesindeki döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarıldı.


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