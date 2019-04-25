Haberler Web TV Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

25.04.2019 15:18

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24'te sabit tuttu.


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