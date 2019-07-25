Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı açıkladı! Faiz indirimi ne kadar oldu? 25.07.2019 14:21

25 Temmuz Merkez Bankası son dakika faiz kararı açıklandı! Peki TCMB Merkez Bankası faiz indirimi yaptı mı? Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan son dakika açıklaması şöyle; Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24’ten yüzde 19,75’e indirilmesine karar vermiştir. Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin ılımlı bir toparlanma eğilimi sergilediğini göstermektedir. Küresel büyüme görünümündeki zayıflamaya rağmen rekabet gücündeki gelişmelerin etkisiyle mal ve hizmet ihracatı artış eğilimini sürdürmekte, özellikle turizmdeki güçlü seyir doğrudan ve bağlantılı sektörler kanalıyla iktisadi faaliyeti desteklemektedir denildi.

25 Temmuz Merkez Bankası son dakika faiz kararı açıklandı mı? TCMB Merkez Bankası faiz indirimi yaptı mı? Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık repo faizinde piyasaların beklentisi doğrultusunda 24'ten yüzde 19,75'e indirilmesine karar verildi. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirilmesine karar vermiştir.

Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin ılımlı bir toparlanma eğilimi sergilediğini göstermektedir. Küresel büyüme görünümündeki zayıflamaya rağmen rekabet gücündeki gelişmelerin etkisiyle mal ve hizmet ihracatı artış eğilimini sürdürmekte, özellikle turizmdeki güçlü seyir doğrudan ve bağlantılı sektörler kanalıyla iktisadi faaliyeti desteklemektedir. Önümüzdeki dönemde net ihracatın büyümeye katkısını sürdüreceği; enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki kısmi iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. Büyüme kompozisyonu dış dengeyi olumlu etkilemektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.

Yakın dönemde küresel iktisadi faaliyetin zayıflaması ve enflasyona dair aşağı yönlü risklerin belirginleşmesiyle gelişmiş ülke merkez bankalarının genişleyici para politikası adımları atma olasılığı güçlenmiştir. Bu durum, gelişmekte olan ülke finansal varlıklarına yönelik talebi ve risk iştahını desteklemekle birlikte, korumacılık önlemlerinin ve küresel ekonomi politikalarına dair diğer belirsizliklerin gerek sermaye akımları gerekse dış ticaret kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir.

Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmektedir. Yılın ikinci çeyreğinde enflasyon işlenmemiş gıda ve enerji fiyatlarındaki yavaşlamanın da katkısıyla belirgin bir düşüş sergilemiştir. İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkileri enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler, arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak, güncel tahminler yılsonu itibarıyla enflasyonun Nisan Enflasyon Raporu'nda verilen öngörülerin bir miktar altında kalabileceğine işaret etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 425 baz puan indirilmesine karar vermiştir. Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal sıkılığın düzeyi ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

Merkez'den 4,5 yıl sonra dev faiz indirimi geliyor!

Merkez Bankası, enflasyondaki hızlı düşüşe paralel olarak bu perşembe günü en az 2.5 puan faiz indirimi yapacak. Atılacak bu adım kredi faizlerindeki düşüşü de hızlandırırken, ekonominin toparlanmasını desteklemiş olacak. Geçen yılın ağustos ayındaki kur saldırısının ardından 13 Eylül 2018'de politika faizini 6.25 puan artırarak yüzde 24'e çıkaran ve o tarihten bu yana, gerekli şartlar oluşmasına rağmen sıkı para politikasından geri adım atmayan Merkez Bankası, 25 Temmuz'daki toplantıda makas değiştirecek.

Sabah'tan Oktay Özdabakoğlu'nun haberine göre Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla birlikte başkanlık koltuğuna oturan Murat Uysal'ın başkanlığında yapılacak ilk Para Politikası Kurulu toplantısında, 2.5 puan ve üstü faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor. Gerçekleştirilecek indirim politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizinde 24 Şubat 2015'ten bu yana ilk indirim olacak. Merkez Bankası, 2015-217 arasında gecelik borç verme oranını politika faizi olarak uygulamış ve buradaki son indirimini de 23 Eylül 2016'da gerçekleştirmişti.

ENFLASYON DÜŞTÜ

Ekonomide devam eden dengelenme süreciyle birlikte Ekim 2018'de yüzde 25.2 olan yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 15.72 ile son 1 yılın en düşük seviyesine geriledi. Enflasyonun baz etkisiyle, eylül-ekim döneminde tek haneye kadar gerileyebileceği vurgulanıyor. Küresel merkez bankalarının da para politikasında gevşemeye dönmesi TCMB'nin elini rahatlatıyor.

TÜRKİYE'DE ÇOK YÜKSEK

Haziran ayındaki Para Kurulu toplantısında faiz indirimi yapılmaması, Türkiye'nin diğer ülkelerle arasındaki makasın iyice açılmasına neden oldu. Enflasyon ve politika faizi arasındaki farkın gelişmekte olan ülkelerdeki ortalaması 2.88 puan. Bu fark Türkiye'de 8.28 puan.

Merkez Bankası'nın faiz indirim süreci öncesinde piyasa fiyatlamaları da değişti. İhtiyaç kredisinde 5 Temmuz'da yüzde 28.32 olan faiz, 12 Temmuz'da 27.62'ye inerken, ticari kredi faizi yüzde 26.2'den 25.43'e, konut kredisi faizi ise yüzde 21.6'dan 21.3'e düştü. 2 yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 17.68 ile 14 ayın dibine geriledi.

PİYASADA FİYATLANDI

GCM Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, enflasyondaki düşüşün Merkez Bankası'nın politika faizindeki gevşeme döngüsünü hızlandırabileceğine dikkat çekerek, "Enflasyondaki baz etkisinin, pozitif etkilerini kullanabilmek adına Merkez Bankası'ndan önden yüklemeli 250 baz puanlık faiz indirimi beklerken, eylül toplantısında da bu gevşeme döngüsünün devam edebileceğini düşünüyoruz" dedi. Commerzbank Analisti Tatha Ghose temmuzda başlayacak indirim sürecinin politika faizinin yüzde 17 veya daha altına inene dek süreceğini belirtirken, İstanbul Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Ozaner minimum 400 baz puan indirim beklediklerini vurgulayarak "Tahvil piyasası da bunu fiyatlandırdı" dedi.

BAŞKAN MESAJI VERMİŞTİ

Merkez Bankası başkanlığına getirilen Murat Uysal, 15 Temmuz'da yaptığı açıklamada, faiz indiriminin sinyalini vermişti. Uysal, açıklamasında, "Gerek enflasyon dinamiklerinde gerekse fiyatlama davranışlarında bir iyileşmenin başladığı görülmektedir. 2019 yılında maliyet baskılarının azalması ve iç talep koşullarındaki zayıflamanın etkileriyle dezenflasyon sürecinin devam etmesini bekliyoruz. Bütün bu gelişmeler para politikasında hareket için bir manevra alanı oluştuğuna işaret ediyor. Elbette enflasyondaki olumlu eğilimin devamını sağlamak için para politikasının temkinli bir duruş sergilemeye devam etmesi önem taşıyor, ancak burada sıkılık derecesini nominal değil reel faizler üzerinden tanımlamak daha doğru olur" değerlendirmesinde bulunmuştu.

YABANCILAR DA BEKLİYOR

Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Özlem Bayraktar, 250 baz puan indirim beklediklerini söyledi. QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı, yıl sonuna kadar politika faizinin yüzde 18'e indirilmesini öngördüğünü söyledi. Rabobank ve Capital Economics'ten yabancı ekonomistler de en az 200 baz puanlık bir indirim bekliyor.