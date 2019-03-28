TCMB Başkanı Murat Çetinkaya "Merkez Bankası, rezervlerini güçlendirme politikasına kararlılıkla devam etmektedir." dedi. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada da, "Swap piyasasında fiyatlamalar sağlıklı ve olağan sürüyor" denildi.
Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'dan rezerv açıklaması28.03.2019 13:01
- Başkan Erdoğan: Savunma sanayiinde üçüncü faza geçiyoruz
- Havalimanında başörtülülere kin kustu: Pislikler, ninjalar....
- 2019 KYK öğrenim kredisi borçları silindi mi? KYK borcu silinecek mi? Başkan Erdoğan en son açıklama
- Başkan Erdoğan'dan döviz kuru açıklaması: Piyasadaki spekülatörleri terbiye etmemiz şart
- Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması! Tahammülümüz yok bizi oyalamasınlar
- Başkan Erdoğan'dan 'Ankapark 23 Nisan 2019'a kadar ücretsiz' müjdesi
- Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı! Define olayında sözde Mehdi Nur Mehmet Pehlivanoğlu'ndan pişkin sözler
- FETÖ'cü eski savcı Ferhat Sarıkaya'ya 10 yıl hapis cezası
- Başkan Erdoğan CHP'nin adayı Zeydan Karalar'ın salondan kovduğu şehit eşiyle konuştu
- Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'dan rezerv açıklaması
- Başkan Erdoğan'ı duygulandıran mektubu yazan Gülderen Yiğit canlı yayında konuştu
- CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın darbenin şerefine kadeh kaldırdığı görüntüleri ortaya çıktı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.