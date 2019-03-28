Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'dan rezerv açıklaması 28.03.2019 13:01

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya "Merkez Bankası, rezervlerini güçlendirme politikasına kararlılıkla devam etmektedir." dedi. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada da, "Swap piyasasında fiyatlamalar sağlıklı ve olağan sürüyor" denildi.