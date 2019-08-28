Son dakika haberine göre memur zammı oranı belli oldu. Hakem heyeti kararı ile memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3, zam yapıldı..
Son dakika: Memur zammı belli oldu!28.08.2019 19:03
- Son dakika: Memur zammı belli oldu!
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