Haberler Web TV Son dakika: Memur zammı belli oldu!

Son dakika: Memur zammı belli oldu!

28.08.2019 19:03

Son dakika haberine göre memur zammı oranı belli oldu. Hakem heyeti kararı ile memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3, zam yapıldı..


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