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Son dakika: Medipol Başakşehir'den Galatasaraylı Abdürrahim Albayrak hakkında suç duyurusu

16.04.2019 17:01

Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın, Fenerbahçe derbisinin ardından Medipol Başakşehir'in Atiker Konyaspor maçının VAR konuşmalarıyla ilgili olarak yaptığı açıklama için Medipol Başakşehir, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.


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