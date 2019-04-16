Son dakika: Medipol Başakşehir'den Galatasaraylı Abdürrahim Albayrak hakkında suç duyurusu 16.04.2019 17:01

Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın, Fenerbahçe derbisinin ardından Medipol Başakşehir'in Atiker Konyaspor maçının VAR konuşmalarıyla ilgili olarak yaptığı açıklama için Medipol Başakşehir, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.