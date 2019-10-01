Son dakika: Meclis Başkanı Şentop'tan flaş açıklamalar: Milli çıkarlarımız için el birliği yapmalıyız (Video) 01.10.2019 15:48

Son dakika: TBMM'de 27. Dönem 3. Yasama Yılı başladı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulu 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışında konuştu. Şentop, açılış konuşmasında yaptığı konuşmada "Yüce Meclisimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde milletimizin bizden beklentisi fikir ve telakki farklılıklarımıza rağmen mutabakatla hareket etmemiz, milli çıkarlarımızın tahakkuku için el birliği yapmamızdır." dedi.