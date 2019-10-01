Haberler Web TV Son dakika: Meclis Başkanı Şentop'tan flaş açıklamalar: Milli çıkarlarımız için el birliği yapmalıyız (Video)

Son dakika: Meclis Başkanı Şentop'tan flaş açıklamalar: Milli çıkarlarımız için el birliği yapmalıyız (Video)

01.10.2019 15:48

Son dakika: TBMM'de 27. Dönem 3. Yasama Yılı başladı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulu 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışında konuştu. Şentop, açılış konuşmasında yaptığı konuşmada "Yüce Meclisimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde milletimizin bizden beklentisi fikir ve telakki farklılıklarımıza rağmen mutabakatla hareket etmemiz, milli çıkarlarımızın tahakkuku için el birliği yapmamızdır." dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları