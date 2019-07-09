Mecidiyeköy'de 5 katlı bir iş merkezinin çatısında devam eden izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Binanın çatısından alevler yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Son dakika: Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın09.07.2019 19:03
- Son dakika: Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın
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