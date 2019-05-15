Son dakika... MEB açıkladı: Yeni eğitim takviminde yaz tatili kısalacak mı? Ara tatil nasıl olacak? 15.05.2019 11:31

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamasında ara tatillerden yeni bir yapılanmanın söz konusu olduğunu belirtti. Bakan Selçuk, 13 haftalık yaz tatilinin iki haftasının nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak planlandığını açıklarken '18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.' dedi. Milli Eğitim Bakanlığının yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekilerek 9 Eylül 2019'da başlatılacak.

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamasında ara tatillerden yeni bir yapılanmanın söz konusu olduğunu belirtti. Bakan Selçuk, 13 haftalık yaz tatilinin iki haftasının nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak planlandığını açıklarken '18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.' dedi. Milli Eğitim Bakanlığının yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekilerek 9 Eylül 2019'da başlatılacak.