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SON DAKİKA: Mayıs ayında ihracat rekoru kırıldı

03.06.2019 11:09

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin mayıs ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştığını söyledi. Pekcan "Mayısta GTS'ye göre ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,46 artarak 16 milyar 813 milyon dolara yükseldi" dedi.


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