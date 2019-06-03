Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin mayıs ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştığını söyledi. Pekcan "Mayısta GTS'ye göre ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,46 artarak 16 milyar 813 milyon dolara yükseldi" dedi.
SON DAKİKA: Mayıs ayında ihracat rekoru kırıldı03.06.2019 11:09
- Başkan Erdoğan'dan bayram mesajı (Video)
- SON DAKİKA: Mayıs ayında ihracat rekoru kırıldı
- Son dakika haberi: Diyarbakır Lice'de PKK operasyonu! Bakanlık duyurdu: 5 terörist öldürüldü
- YouTuber Beste Köse Kim Milyoner Olmak İster'de! İşte YouTuber Beste Köse'nin Milyoner'de elendiği o soru...
- Meteoroloji'den son dakika açıklaması: Bayramda hava nasıl olacak?
- Son Dakika Haberi: Enflasyon oranı Mayıs ayı TÜİK TEFE TÜFE ne oldu? 2019 Mayıs enflasyon oranı ne kadar oldu?
- Son dakika haberi: Pençe operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu
- Başkan Erdoğan'dan af açıklaması! İşte yeni af yasasının detayları (Video)
- Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir (il il bayram namazı saatleri 2019) VİDEO
- Son dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı
- Dolar son dakika! Euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? 3 Haziran güncel döviz kurları
- Emekliye 700 TL promosyon müjdesi | Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.