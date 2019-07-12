Haberler Web TV Son dakika: Mayıs ayı sanayi üretimi verileri açıklandı

Son dakika: Mayıs ayı sanayi üretimi verileri açıklandı

12.07.2019 11:02

Son dakika... TÜİK mayıs ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5,2, imalat sanayi sektörü endeksi %1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,9 arttı.


Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi %1,8 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,1 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %1,3 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5,2, imalat sanayi sektörü endeksi %1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,9 arttı.

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