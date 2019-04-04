Son dakika: Mart ayı ihracat rakamları açıklandı

Mart ayı ihracat rakamı açıklandı. Genel ticaret sistemine göre mart ayında yüzde 0.5 artışla 16 milyar 334 milyon dolar oldu.
Genel ticaret sistemine göre mart ayında yüzde 0.5 artışla 16 milyar 334 milyon dolar oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "GTS'ye göre martta ihracatımız yüzde 0,5 artışla 16 milyar 334 milyon dolar oldu. Bu, mart ayı ihracat rekorudur." dedi.
TARİHİN EN YÜKSEK İHRACAT RAKAMI
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019'un ilk çeyreğinde, tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 44 milyar 567 milyon doları yakalamış bulunuyoruz."
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