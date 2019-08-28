Son dakika: Marmaris'te korkutan deprem! (Video) 28.08.2019 17:02

Son dakika haberi... AFAD tarafından yapılan açıklamada, Marmaris'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Yerin 27 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu. İşte 28 Ağustos AFAD ve Kandili'den yapılan son deprem açıklamaları...

Marmaris'te deprem... İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın bildirisine göre, deprem saat 14.58'de yerin 27.68 kilometre altında gerçekleşti.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Akdeniz'deki depremin şiddetini 5.0 olarak duyurdu.