Haberler Web TV Son dakika: Marmaris'te korkutan deprem! Son depremler

Son dakika: Marmaris'te korkutan deprem! Son depremler

29.04.2019 09:28

Son dakika haberine göre Marmaris'te sabah saat 07.43 sularında 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası kısa süreli bir panik yaşandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları