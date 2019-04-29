Son dakika: Marmaris'te korkutan deprem! Son depremler

Son dakika haberine göre Marmaris'te sabah saat 07.43 sularında 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası kısa süreli bir panik yaşandı.
Son dakika: Marmaris'te korkutan deprem! Son depremler29.04.2019 09:28
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