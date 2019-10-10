Son dakika: Marmara'da korkutan deprem! Yalova ve İstanbul'da hissedildi 10.10.2019 20:29

AFAD verilerine göre saat 19:52'de Yalova açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul’da da hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.52'de Marmara Denizi'nde ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 13.86 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Marmara Denizi'nde art arda saat 20.01'de 1.3 şiddetinde, saat 20.04'te 3 şiddettinde depremler kaydedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2019.10.10 20:04:38 40.7060 29.2632 5.2 -.- 3.3 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel

2019.10.10 19:52:03 40.7008 29.2572 10.3 -.- 4.1 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel

2019.10.10 19:27:44 36.7328 33.3698 8.5 -.- 1.9 -.- BURUNKOY-MUT (MERSIN) İlksel

2019.10.10 18:42:23 37.1840 31.3902 5.0 -.- 2.6 -.- BASLAR-IBRADI (ANTALYA) İlksel

2019.10.10 18:26:38 39.0032 43.3702 15.8 -.- 1.8 -.- KASIMBAGI-ERCIS (VAN) İlksel

2019.10.10 18:18:42 36.1695 33.1218 12.7 -.- 1.3 -.- TEKELI-BOZYAZI (MERSIN) İlksel

2019.10.10 17:47:38 40.1547 29.2738 0.0 -.- 1.7 -.- GOZEDE-KESTEL (BURSA) İlksel

2019.10.10 16:33:58 36.6950 34.1857 15.8 -.- 1.6 -.- ARSLANLI-ERDEMLI (MERSIN) İlksel

2019.10.10 15:23:20 36.9357 27.3078 22.8 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2019.10.10 14:51:14 37.8858 29.5757 8.2 -.- 2.6 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel