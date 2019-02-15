Son dakika... Marmara Üniversitesi'nde yangın 15.02.2019 21:29

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nün bahçesinde bulunan kafede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin söndürme çalışması devam ediyor.