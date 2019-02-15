Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nün bahçesinde bulunan kafede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin söndürme çalışması devam ediyor.
Son dakika... Marmara Üniversitesi'nde yangın15.02.2019 21:29
- Son dakika... Marmara Üniversitesi'nde yangın
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