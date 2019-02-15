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Son dakika... Marmara Üniversitesi'nde yangın

15.02.2019 21:29

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nün bahçesinde bulunan kafede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin söndürme çalışması devam ediyor.


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