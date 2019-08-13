Son dakika: Marmara Adası'ndaki yangının nedeni belli oldu! Bir kişi gözaltına alındı (Video) 13.08.2019 12:48

Marmara Adası'nda meydana gelen ve 9 saat sonra kontrol altına alınan yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Yangının bitki artıklarının yakılması sebebiyle çıktığı öğrenildi.

Balıkesir'in Marmara Adası Mestanağa mevkiinde çıkan yangına çok sayıda ekiple müdahale edildi.Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar kontrol altına alınan yangının tekrar büyüyerek hızla yayılmasına neden oldu. Yangın yerleşim birimlerine ulaştı. 5 kişinin dumandan etkilendiği, çok sayıda hayvanın telef olduğu, 2 evin yandığı ve 60 evin tahliye edildiği öğrenildi. Uzun uğraşlar sonunda yangın tekrar kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarına başlandı. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy: "Şu anda Marmara Adası'ndaki yangın tamamen kontrol altında." dedi. Öte yandan güvenlik güçleri, yaptıkları çalışmaların ardından yangınla ilgili olarak 1 kişiyi gözaltına aldı.

Yerleşim yerlerine yakın Marmara Adası Mestanağa mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak yerleşim birimlerini sardı. Bölgede bulunan halk ve itfaiye ekiplerinden 5 kişinin dumandan etkilendiği, çok sayıda hayvanın telef olduğu, 2 evin yandığı ve 60 evin tahliye edildiği bildirildi.

Uzun uğraşlar sonunda çıkan yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı.Yangına çok sayıda itfaiye ekibi kruvazör ve 5 helikopterle müdahale edildi.

YANGIN TAMAMEN KONTROL ALTINDA

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy; "Şu anda Marmara Adası'ndaki yangın tamamen kontrol altında." açıklamasında bulundu.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yangına ilişkin son bilgileri verdi.

Rüzgarın şiddetin artması nedeniyle ciddi anlamda bir tehlike olduğunu söyleyen Aksoy, "Yerleşim yerlerine kadar geldi. Elimiz kolumuz bağlı bir şey yapamıyoruz. Saatte 70-80 kilometrelik bir rüzgarla yerleşim yerine ilerliyor. Birkaç otelimiz evimiz yangınla arasında 20-30 metre mesafe kaldı. Helikopter yangın ikmaline gitti. Bir iki helikopter gelecek diye bekliyoruz, büyük bir sıkıntı var" diye konuştu.

EVLER TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Yayılan alevler Manastır adı verilen yerleşim yerini tehdit etmeye başladı. Vatandaşların kendi imkanlarıyla evlerini boşalttığı öğrenildi.

Rüzgarın yön değiştirmesiyle tekrar başlayan yangın Manastır adı verilen yerleşim yerini tehdit etmeye başladı. Vatandaşların kendi imkanlarıyla evlerini boşalttığı öğrenildi.

Yeni açıklamalarda bulunan Marmara Adalar Belediye başkanı Aksoy rüzgarın çok etkili olduğunu ifade ederek, "Bir helikopter yetersiz kalıyor. Üst kesimlerde bulunan ahırların ve içindeki hayvanların ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Telef olan hayvanların olduğu yönünde bilgi alıyoruz." diye konuştu. Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, orman bölge müdürlüğüne bağlı personel ve çok sayıda helikopter müdahale ediyor. Rüzgarın etkili olduğu alanda yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

OLAYLA İLGİLİ 1 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan, güvenlik güçlerinin olayın ardından yaptığı çalışmalar kapsamında bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.