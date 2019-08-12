Balıkesir'in Marmara ilçesi Çınarlı kırsal mahallesi Mestanağa mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 2 evin alevlerin arasında kalarak yandığı belirtilirken, vatandaşlar evlerini tahliye ediyor. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Alevler yerleşim yerlerine ulaştı. İki ev yandı. Helikopter müdahalesine ihtiyaç var." açıklamalarında bulundu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise, 6 itfaiye aracı, 3 arazöz ve 4 helikopter olay yerine yönlendirdiğini söyledi. Öte yandan, Burgazada'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Son dakika: Marmara Adası ve Burgazada'da orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı12.08.2019 19:45
- Son dakika: Marmara Adası ve Burgazada'da orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
- Son dakika: Hükümet ve Türk-İş toplu iş sözleşmesi üzerinde uzlaştı! İşte kamu işçisi zam oranı
- Vali açıkladı! Terörden temizlenen ilimizde petrol rezervi bulundu
- Suriye sınırında inceleme
- Tekirdağ'da "denize girmeyin" uyarısı
- Protestocular havalimanını bastı! Tüm uçuşlar iptal edildi (Video)
- Gebze’de mesire alanındaki yangın fabrikalara sıçradı (Video)
- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı: Hac mevsimi boyunca 28 kardeşimiz vefat etti (Video)
- Son dakika: Ankara'da feci kaza... Çok sayıda yaralı var (Video)
- SON DAKİKA: Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem! En son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklaması
- Miley Cyrus ile Liam Hemsworth boşandı! İlişkimiz 'eşsiz ve modern' demişti (Video)
- Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Harekat Merkezi açıklaması (Video)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.