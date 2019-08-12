Haberler Web TV Son dakika: Marmara Adası ve Burgazada'da orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı

Son dakika: Marmara Adası ve Burgazada'da orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı

12.08.2019 19:45

Balıkesir'in Marmara ilçesi Çınarlı kırsal mahallesi Mestanağa mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 2 evin alevlerin arasında kalarak yandığı belirtilirken, vatandaşlar evlerini tahliye ediyor. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Alevler yerleşim yerlerine ulaştı. İki ev yandı. Helikopter müdahalesine ihtiyaç var." açıklamalarında bulundu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise, 6 itfaiye aracı, 3 arazöz ve 4 helikopter olay yerine yönlendirdiğini söyledi. Öte yandan, Burgazada'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları