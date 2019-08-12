Son dakika: Marmara Adası ve Burgazada'da orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı 12.08.2019 19:45

Balıkesir'in Marmara ilçesi Çınarlı kırsal mahallesi Mestanağa mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 2 evin alevlerin arasında kalarak yandığı belirtilirken, vatandaşlar evlerini tahliye ediyor. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Alevler yerleşim yerlerine ulaştı. İki ev yandı. Helikopter müdahalesine ihtiyaç var." açıklamalarında bulundu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise, 6 itfaiye aracı, 3 arazöz ve 4 helikopter olay yerine yönlendirdiğini söyledi. Öte yandan, Burgazada'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.