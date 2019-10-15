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Son dakika: Mardin'in Kızıltepe ilçesine havan saldırısı

15.10.2019 12:33

Son dakika haberi... YPG'li teröristler yine sivilleri hedef aldı! Mardin’in Kızıltepe ilçesine YPG'li teröristler tarafından havan topu atıldı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.


Kızıltepe'ye bağlı Taşlıca köyüne, Suriye tarafından havan topu atıldı. Evlerin bulunduğu bölgeye düşen havan topu nedeni ile çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

ÇOK SAYIDA AMBULANS BÖLGEDE
Olayın duyulması üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ekibi yönlendirildi.
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