Son dakika: Manisa'da seyir halindeki otobüs yandı

Son dakika haberine göre Bursa-İzmir karayolunda yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangının motor kısmından başladığı bildirildi. Ekipler yangını söndürmek için müdahale ediliyor.
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