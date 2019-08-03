Son dakika: Manisa'da seyir halindeki otobüs yandı 03.08.2019 20:11

Son dakika haberine göre Bursa-İzmir karayolunda yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangının motor kısmından başladığı bildirildi. Ekipler yangını söndürmek için müdahale ediliyor.