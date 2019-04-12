Son dakika: Maltepe'de CHP'lilerin olay çıkarmasının ardından sayıma ara verildi

Son dakika: Maltepe'de CHP'lilerin olay çıkarmasının ardından sayıma ara verildi12.04.2019 22:50
Son dakika... 31 Mart seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından sandıkta birçok usulsüzlüğü patlak veren CHP, AK Parti'nin bu usulsüzlüklere karşı hukuki itirazlarından ve oyların yeniden sayımından rahatsız olmuştu.
MALTEPE'DE OLAY ÇIKARDILAR
Gelen son dakika bilgisine göre CHP'li miletvekilleri Maltepe'de de oyların yeniden sayımı sırasında provokasyona imza attı. Sayım esnasında CHP'li milletvekillerinin olay çıkarmasının ardından Maltepe'de oy sayımına yarın saat 8'e kadar ara verildi. Maltepe'de yaşananları MHP Maltepe İlçe Başkanı Mesut Kamburoğlu canlı yayında A Haber ekranlarında aktardı. İşte o anlar...
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