Haberler Web TV Son dakika: Maltepe'de birleştirme tutanakları hazırlanmaya başladı

Son dakika: Maltepe'de birleştirme tutanakları hazırlanmaya başladı

17.04.2019 10:18

Son dakika... 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin sayım işlemi sona eren Maltepe'de, birleştirme tutanakları hazırlanmaya başladı.


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