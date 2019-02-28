Son dakika: Maden Kanunu'ndaki değişiklik Resmi Gazete'de

Maden Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde (KHK) değişiklik öngören kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) yurt dışında faaliyet göstermek üzere kuracağı şirketlerin arama ve araştırma faaliyetleri dışında işletme faaliyetinde de bulunmasına imkan tanındı. Bu kapsamda kurulacak özel hukuk hükümlerine tabi olacak şirketlere piyasa şartlarında hareket edebilmeleri amacıyla bazı kanunlardan ve KHK'lerden muafiyet ve istisnalar getirildi.
Son dakika: Maden Kanunu'ndaki değişiklik Resmi Gazete'de28.02.2019 11:02
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