Haberler Web TV Son dakika: Kuzey Irak'a pençe harekatı! Obüsler terör yuvalarını böyle vurdu

Son dakika: Kuzey Irak'a pençe harekatı! Obüsler terör yuvalarını böyle vurdu

28.05.2019 11:33

Türk Silahlı Kuvvetleri, dün öğleden sonra Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik hedefleri ateş altına aldı. Fırtına obüslerinin de kullanıldığı ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışların ardından bölgeye hava harekatı düzenlendi. Çeşitli kentlerdeki ana jet üs komutanlıklarından kalkan 10’dan fazla savaş uçağı, belirlenen hedeflere bomba yağdırdı. Hava harekatında tanker uçaklar da görev aldı. Operasyonda, SİHA ve İHA’lar da aktif olarak kullanıldı. Obüslerin terör hedeflerini vurduğu anlar ilk kez A Haber canlı yayınında görüntülendi. İşte o kareler...


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