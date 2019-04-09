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Son dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı! PKK'nın kırmızı listesindeki terörist Mehmet Soysüren etkisiz hale getirildi

09.04.2019 10:21

MSB, Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatıyla, PKK'nın kırmızı listedeki elebaşılarından Savaş Porsipi kod adlı Mehmet Soysüren'ün etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Operasyonu kapsamında Irak kuzeyine icra edilen hava harekâtı ile PKK bölücü terör örgütünün kırmızı liste ile aranan elebaşılarından Savaş Porsipi kod adlı Mehmet Soysüren etkisiz hale getirildi." denildi.
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