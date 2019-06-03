Haberler Web TV Son dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı

Son dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı

03.06.2019 09:36

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde icra edilen hava harekâtında en az 5 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.


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