Kütahya'daki bir azot fabrikasında patlama olduğu yönünde ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler ve gazetecilerin yoğun dumandan etkilenmemesi için maske taktıkları bildirildi.
Son dakika: Kütahya'daki bir azot fabrikasında patlama! Gökyüzünü dumanlar kapladı07.07.2019 22:13
- Son dakika: Kütahya'daki bir azot fabrikasında patlama! Gökyüzünü dumanlar kapladı
- Son dakika: Kütahya'daki bir azot fabrikasında patlama! Ekipler sevk edildi
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