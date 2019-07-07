Son dakika: Kütahya'daki bir azot fabrikasında patlama! Ekipler sevk edildi 07.07.2019 21:44

Kütahya'daki bir azot fabrikasında patlama olduğu yönünde ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler ve gazetecilerin yoğun dumandan etkilenmemesi için maske taktıkları bildirildi.