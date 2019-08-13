Haberler Web TV Son dakika: Kütahya Tavşanlı'daki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika: Kütahya Tavşanlı'daki orman yangını kontrol altına alındı

13.08.2019 10:19

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Tavşanlı'daki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Vali Toraman, soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.


Tavşanlı ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Eğriöz köyü mevkisindeki ormanlık alanda, saat 18.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yoğun dumanın gökyüzünü kaplamasının ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 10 arazöz gönderildi.

3 yangın söndürme helikopteri de havadan müdahaleye başladı. Kurban Bayramı nedeniyle izinde olan Orman İşletme Müdürlüğü personeli ise 'acil' koduyla göreve çağrıldı.

Eğriöz ve çevre köylerden gelenler ise yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler yangını kontrol almakta güçlük çekti.

Dün akşam saatlerinde başlayan yangının yaklaşık 17 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındığı bildirildi.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, yangının 50 hektarlık Karaçam ormanında etkili olduğunu söyledi.

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