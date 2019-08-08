Son dakika: Kurban Bayramı tatilinde hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 08.08.2019 13:23

Meteoroloji'den Kurban Bayramı için hava durumu uyarısı geldi. Bayram tatili için plan yapan vatandaşlar, bayramda havaların nasıl olacağını merak ediyordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise resmi internet sitesi üzerinden beklenen hava durumunu paylaştı. Peki, Kurban Bayramı tatilinde hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin Kurban Bayramı hava durumu uyarısı...

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı süresince havaların nasıl olacağı yönünde açıklama geldi. Bazı il merkezlerinde hava sıcaklıklarının artacağı bildirildi. Peki, Kurban Bayramı tatilinde hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin Kurban Bayramı hava durumu uyarısı...

KURBAN BAYRAMI'NDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin resmi internet adresinden yapılan uyarıda şöyle denildi:

Bu hafta yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinde azalarak mevsim normalleri altına düşen ve hafta ortasından itibaren artmaya başlayan hava sıcaklıklarındaki artışın, hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca devam edeceği, ülke genelinde mevsim normalleri civarında, hafta sonundan itibaren yurdumuzun güney ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kurban Bayramı süresince bazı il merkezlerimizde beklenilen en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara'da 32-35, İstanbul'da 30-33, İzmir'de 36-39, Trabzon'da 26-28, Samsun'da 28-30, Erzurum'da 29-32, Bursa ve Adana'da 35-37, Antalya'da 37-40, Diyarbakır'da 39-42 ve Aydın'da 40-43 dereceler arasında olması tahmin edilmektedir."

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 34°C

Az bulutlu

BURSA °C, 34°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 31°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 29°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT °C, 30°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık