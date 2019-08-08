Son dakika: Kurban Bayramı tatilinde hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den hava durumu uyarısı

Meteoroloji'den Kurban Bayramı için hava durumu uyarısı geldi. Bayram tatili için plan yapan vatandaşlar, bayramda havaların nasıl olacağını merak ediyordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise resmi internet sitesi üzerinden beklenen hava durumunu paylaştı. Peki, Kurban Bayramı tatilinde hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin Kurban Bayramı hava durumu uyarısı...
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı süresince havaların nasıl olacağı yönünde açıklama geldi. Bazı il merkezlerinde hava sıcaklıklarının artacağı bildirildi. Peki, Kurban Bayramı tatilinde hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin Kurban Bayramı hava durumu uyarısı...
KURBAN BAYRAMI'NDA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji'nin resmi internet adresinden yapılan uyarıda şöyle denildi:"Kurban bayramı tatili süresince yurdumuzun sıcak havanın etkisinde kalacağı, bu hafta sonu Cumartesi (Arefe) günü Doğu Karadeniz kıyı kesiminde, Pazar günü (Bayramın 1. Günü) Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen hafif sağanak yağışlar dışında Kurban bayramı sonuna kadar ülkemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bu hafta yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinde azalarak mevsim normalleri altına düşen ve hafta ortasından itibaren artmaya başlayan hava sıcaklıklarındaki artışın, hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca devam edeceği, ülke genelinde mevsim normalleri civarında, hafta sonundan itibaren yurdumuzun güney ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Kurban Bayramı süresince bazı il merkezlerimizde beklenilen en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara'da 32-35, İstanbul'da 30-33, İzmir'de 36-39, Trabzon'da 26-28, Samsun'da 28-30, Erzurum'da 29-32, Bursa ve Adana'da 35-37, Antalya'da 37-40, Diyarbakır'da 39-42 ve Aydın'da 40-43 dereceler arasında olması tahmin edilmektedir."
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 34°C
Az bulutlu
BURSA °C, 34°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 31°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 29°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BAYBURT °C, 30°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 25°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
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