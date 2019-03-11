Son dakika: Kuleli Askeri Lisesi eski personelleri hakkında FETÖ soruşturması

Son dakika haberine göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt mensubu olmayan askeri öğrencileri ordudan tasfiye etmek amacıyla sindirmek, korkutmak ve yıldırmak suretiyle okuldan ilişik kesmeye zorladıkları iddia edilen kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nde 15 Temmuz 2016 tarihine kadar görev yapan askeri personel hakkında soruşturma başlatıldı.
Son dakika: Kuleli Askeri Lisesi eski personelleri hakkında FETÖ soruşturması11.03.2019 17:29
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