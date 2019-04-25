Haberler Web TV Son dakika: Küçükçekmece'deki çocuk istismarının faili yakalandı

Son dakika: Küçükçekmece'deki çocuk istismarının faili yakalandı

25.04.2019 12:52

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Küçükçekmece'deki çocuk istismarının faili yakalandı.


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