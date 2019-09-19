Haberler Web TV Son dakika: Küçükçekmece'de korkutan yangın! - Video

Son dakika: Küçükçekmece'de korkutan yangın! - Video

19.09.2019 16:24

Küçükçekmece'de ağaçlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Nükleer Araştırma Merkezi'nin içerisinde bulunan yangın, bölge yakınında bulunan tren yolunu da tehdit ediyor.


Küçükçekmece'de Nükleer Araştırma Merkezi'nin içerisinde bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın, bölge yakınında bulunan tren yolunu da tehdit ediyor.

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