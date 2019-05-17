Haberler Web TV Son dakika... Küçükçekmece'de bulunan ahşap palet fabrikasında korkutan yangın!

Son dakika... Küçükçekmece'de bulunan ahşap palet fabrikasında korkutan yangın!

17.05.2019 01:13

Son dakika... Küçükçekmece'de bulunan ahşap palet fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.


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