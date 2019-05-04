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Son dakika: Konya'da feci kaza! İşçi servisi ile TIR çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

04.05.2019 09:10

Konya'da işçi servisi ile tır çarpıştı, olay yerine salık ekipleri sevk edildi: 1 ölü çok sayıda yaralı var.


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