Son dakika: Konya'da feci kaza! İşçi servisi ile TIR çarpıştı: Ölü ve yaralılar var 04.05.2019 09:10

Konya'da işçi servisi ile tır çarpıştı, olay yerine salık ekipleri sevk edildi: 1 ölü çok sayıda yaralı var.

